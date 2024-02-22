В Молодечно объявили в розыск 16-летнюю девушку, которая ушла на флэт

Девушку нашли, когда милиционеры задержали пьяную компанию. Выяснилось, что двое совершеннолетних парней в компании троих подростков и несовершеннолетней купили пиво и выпивали в квартире одного из них. После выпитых 16 литров пива компания пошла в магазин за добавкой, где они и попали в поле зрения правоохранителей. Среди них оказалась и 16-летняя учащаяся, которая, как оказалось, из общежития ушла на флэт.