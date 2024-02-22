В Краснодаре потушили пожар в частном секторе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Сообщение о возгорании по улице Артиллерийской поступило диспетчеру в 16:15. Спустя шесть минут на месте были подразделения пожарно-спасательного дивизиона. Выяснилось, что горит хозпостройка на площади 70 квадратных метров.
В 16:35 пожар был локализован, в 16:37 ликвидировали открытое горение. Спустя еще пять минут пожар был потушен полностью.
С пламенем боролись шесть человек при помощи двух пожарных машин. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Напомним, в Апшеронске пожарные потушили возгорание в квартире многоэтажки. На место прибыли два пожарных расчета, возгорание быстро устранили. В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что пожара в Апшеронске не было, произошло подгорание пищи на плите.