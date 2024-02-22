В Краснодаре потушили пожар в частном секторе

Напомним, в Апшеронске пожарные потушили возгорание в квартире многоэтажки. На место прибыли два пожарных расчета, возгорание быстро устранили. В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что пожара в Апшеронске не было, произошло подгорание пищи на плите.