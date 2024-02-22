Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Автомобиль угодил под трамвай в Усть-Каменогорске

ДТП с участием трамвая и легковушки произошло в Усть-Каменогорске, один человек погиб, сообщает Zakon.kz.
Источник: yk.kz

Как пишет Yk.kz, автомобиль следовал параллельно трамваю по ул. Казахстан и стал поворачивать налево, не пропустив трамвай.

«Вагон протащил его 10 метров, прижал к опоре. Машина сильно повреждена, водитель жив, но получил травмы. Прохожие вызвали ему скорую помощь. Известно, что протокол составлен на водителя автомобиля. В Транспортной компании рассказали, что водители уже жаловались на похожий автомобиль, который поворачивал прямо перед трамваем, пытаясь проскочить», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, авария привела к остановке в городе трамваем на 35 минут.