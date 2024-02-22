Автомобиль угодил под трамвай в Усть-Каменогорске

«Вагон протащил его 10 метров, прижал к опоре. Машина сильно повреждена, водитель жив, но получил травмы. Прохожие вызвали ему скорую помощь. Известно, что протокол составлен на водителя автомобиля. В Транспортной компании рассказали, что водители уже жаловались на похожий автомобиль, который поворачивал прямо перед трамваем, пытаясь проскочить», — говорится в сообщении издания.