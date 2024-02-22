При обстреле села Глотово пострадали два мирных жителя

«Село Глотово Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов, которые сбросили взрывные устройства на два грузовых автомобиля. В результате взрывов пострадали водители: у одного мужчины осколочные ранения лица и руки, у второго — осколочное ранение руки. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение, где врачи оказывают им всю необходимую помощь», — написал глава региона.