Мужчина пытался контрабандой провезти в Узбекистан пистолет и патроны

На посту «Узбекистан» в Ферганской области пограничники остановили и досмотрели пересекавший границу со стороны соседнего государства автомобиль «Тико». В машине они обнаружили спрятанный пневматический пистолет калибра 4,5, а также 186 патронов и четыре газовых баллона к нему.