Мужчина пытался контрабандой провезти в Узбекистан пистолет и патроны

На посту «Узбекистан» в Ферганской области пограничники остановили и досмотрели пересекавший границу со стороны соседнего государства автомобиль «Тико». В машине они обнаружили спрятанный пневматический пистолет калибра 4,5, а также 186 патронов и четыре газовых баллона к нему.
По данным областного таможенного управления, на обнаруженный груз не имелось никаких разрешительных документов. Специалисты проводят доследственную проверку по данному факту.
Законом «Об оружии» установлено, что ввоз и вывоз любого гражданского и служебного оружия и патронов к нему осуществляется на основании разрешений, выдаваемых внутренними органами (статья 15).
Напомним, что на днях депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса приняли в третьем чтении законопроект, предусматривающий освобождение от административной ответственности граждан, добровольно сдавших оружие.
По мнению народных избранников, принятие документа послужит обеспечению прав и законных интересов граждан, а также ускорению мер, направленных на предотвращение незаконного оборота неогнестрельного оружия и раннее предупреждение преступлений и происшествий, связанных с ним.