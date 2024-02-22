В Петербурге скончался узбекистанец, в которого стрелял киллер

Ранее мы писали, что 20 февраля на Выборгском шоссе неизвестный произвел выстрел из огнестрельного оружия в голову 41-летнего уроженца Узбекистана, работавшего у адвоката водителем. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.