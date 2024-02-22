«Душил, выдавливал глаза, нанес 14 ударов и угрожал убить». Минчанин истязал и едва не убил 88-летнюю мать

Как установили следователи, пьяный 51-летний минчанин в июне 2023-го дома поругался со своей 88-летней матерью. Мужчина нанес престарелой родственнице не менее 14 ударов ногами и руками по голове и телу, сдавливал руками шею и глаза, а также хватая за одежду, таскал из комнаты в комнату. На истязателя заявили в милицию. Травмы, которые получила минчанка, были квалифицированы как менее тяжкие телесные повреждения.