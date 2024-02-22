«Грозился сказать о поддельных результатах в чемпионате по массажу». Белорус заставлял минчанку выйти замуж за него

В милицию обратилась минчанка, которую сожитель принуждал к замужеству. Выяснилось, что женщина проживала в своей квартире с 31-летним ранее судимым за кражу мужчиной из Барановичского района. Кавалер ее постоянно ревновал, из-за чего возникали частые ссоры, но еще принуждал ее к замужеству. Когда минчанка наотрез отказала жениху, тот пригрозил, что расскажет всем, что она будто бы подделала результаты чемпионата по массажу и незаконно занимается этим видом деятельности и преподаванием. За молчание возлюбленный потребовал от массажистки 4000 белорусских рублей.