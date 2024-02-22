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Из-за аварии один из районов Алматы остался без газа

Из-за аварии остался без газоснабжения микрорайон Горный гигант в Медеуском районе Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в городской службе газа «104», сейчас на месте аварии работают ремонтные бригады.

При этом операторы пока не могут сообщить точное время устранения происшествия.

Как рассказали в акимате Алматы, сейчас аварийные бригады АО «КазТрансГаз Аймак» занимаются поиском и устранением причин произошедшего.

«По состоянию на 23:30 аварийных ситуаций на газораспределительных сетях не выявлено. На месте находятся аварийные бригады газовых служб», — отметили в акимате.

Для получения информации причин и сроках подачи либо аварийной ситуации необходимо обратиться в Аварийно-диспетчерскую службу КТГА по номеру 104 либо 396−96−10, 253−02−07.