Из-за аварии один из районов Алматы остался без газа

Как сообщили в городской службе газа «104», сейчас на месте аварии работают ремонтные бригады.
При этом операторы пока не могут сообщить точное время устранения происшествия.
Как рассказали в акимате Алматы, сейчас аварийные бригады АО «КазТрансГаз Аймак» занимаются поиском и устранением причин произошедшего.
«По состоянию на 23:30 аварийных ситуаций на газораспределительных сетях не выявлено. На месте находятся аварийные бригады газовых служб», — отметили в акимате.
Для получения информации причин и сроках подачи либо аварийной ситуации необходимо обратиться в Аварийно-диспетчерскую службу КТГА по номеру 104 либо 396−96−10, 253−02−07.