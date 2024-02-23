Пьяный мужчина закурил и устроил пожар многоквартирном доме в Черемхове

В Черемхове около полуночи 22 февраля произошел пожар в квартире на первом этаже двухэтажного деревянного дома. Огнеборцы оперативно прибыли к месту возгорания и спасли семь человек, в том числе двоих пьяных мужчин из квартиры, где случился пожар. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
К месту происшествия направили четыре пожарных расчета. Подъезд был сильно задымлен. Самостоятельно из дома эвакуировались четыре человека. Двоих взрослых и двоих детей огнеборцы спасли при помощи пожарной лестницы из окна второго этажа.
Один из мужчин в квартире, где произошел пожар, получил ожоги. Его передали бригаде «скорой». Как выяснилось, пострадавший курил в постели, из-за чего загорелся матрас.
Кроме того, огнеборцы спасли ещё одну женщину с плохим зрением, которая не смогла сама покинуть свою квартиру.
Пожар ликвидировали в течение 20 минут на 10 кв.метрах.