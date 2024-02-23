Пьяный мужчина закурил и устроил пожар многоквартирном доме в Черемхове

В Черемхове около полуночи 22 февраля произошел пожар в квартире на первом этаже двухэтажного деревянного дома. Огнеборцы оперативно прибыли к месту возгорания и спасли семь человек, в том числе двоих пьяных мужчин из квартиры, где случился пожар. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.