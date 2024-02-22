Сельский дом с мансардой сгорел в Алматинской области

22 февраля в 15:22 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Гульдала произошло загорание мансарды и одной комнаты частного жилого дома на площади 138 квадратных метров с последующим обрушением потолочного перекрытия на площади 30 квадратных метров.