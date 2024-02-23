Экипаж танка младшего сержанта Цацулина уничтожил Leopard ВСУ

В ходе боя Цацулин обнаружил танк Leopard, который изготовился вести огонь. Младший сержант оперативно дал команду наводчику-оператору на его уничтожение. Прицельным выстрелом танк противника был уничтожен.
За время боя экипаж боевой машины Цацулина уничтожил несколько боевых машин и часть живой силы обороняющихся боевиков.
Смелые и решительные действия командира танка младшего сержанта Цацулина позволили выбить противника с занимаемых позиций и захватить опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Тем временем рядовой Виталий Стрелец обеспечивал бесперебойную связь и обмен информацией внутри батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил, когда ВСУ атаковали район расположения российской БТГр с применением реактивных систем залпового огня.
В результате обстрела осколками снаряда РСЗО были повреждены узлы и агрегаты аппаратуры связи. Рядовой Стрелец тут же выдвинулся к поврежденному участку и приступил к его восстановлению. В условиях обстрела он оперативно заменил поврежденных элементы и заново настроил станцию.
Самоотверженные действия воина-связиста и его высокий профессионализм позволили в кратчайшие сроки восстановить средства связи группировки войск и передать артиллерийским расчетам координаты позиций вражеских РСЗО. Огнем российской артиллерии вражеские реактивные системы были подавлены.
Днем ранее, 22 февраля, в военном ведомстве рассказали, как старший наводчик реактивного артиллерийского взвода гвардии ефрейтор Павел Брандт выполнял задачу по огневому поражению критически важных объектов, живой силы и техники ВСУ, когда группа российских разведчиков обнаружила тщательно замаскированные и укрепленные позиции украинских боевиков.
Тогда же военкор «Известий» Дмитрий Астрахань рассказал, как войска армии России уже продвинулись за Авдеевку и артиллеристы Центрального военного округа поддерживают огнем наступающие силы. Журналист отметил, что основную угрозу для бронетехники на данном участке представляют беспилотники, поэтому самоходные артиллерийские установки (САУ) полностью прикрыты металлическими сетками во всех уязвимых местах.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.