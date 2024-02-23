Экипаж танка младшего сержанта Цацулина уничтожил Leopard ВСУ

В результате обстрела осколками снаряда РСЗО были повреждены узлы и агрегаты аппаратуры связи. Рядовой Стрелец тут же выдвинулся к поврежденному участку и приступил к его восстановлению. В условиях обстрела он оперативно заменил поврежденных элементы и заново настроил станцию.