«Получил 5 млн рублей, но убил не того»: Полиция раскрыла покушение на адвоката у школы в Петербурге

Подозреваемых в организации заказного убийства водителя адвоката Виктора Патрушева задержали в Петербурге. Сотрудникам розыска удалось поймать их спустя два дня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу в ответ на запрос spb.kp.ru.
Напомним, что утром 20 февраля в полицию позвонили очевидцы несчастного случая. Они поделились, что на Выборгском шоссе в водителя машины «Тойота Камри» выстрелил неизвестный и сразу же скрылся с места преступления. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, но медикам не удалось его спасти.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В ходе расследования они выяснили, что на 41-летнего жителя ближнего зарубежья напали по ошибке. Его перепутали с владельцем авто — адвокатом Виктором Патрушевым, у которого уже на протяжении долгого времени был конфликт с одним коммерсантом.
— Закадычный враг Патрушева обратился к старому знакомому, который уже ранее был осужден за бандитизм, и предложил деньги за убийство. Жизнь человека оценили в 5 миллионов рублей, — уточнили в пресс-службе.
Только деньги не помогли новоиспеченному киллеру опознать нужную жертву. Поэтому он просто выстрелил в сидящего за рулем водителя правозащитника. Теперь следователи продолжат узнавать детали случившегося и опросят подозреваемых в убийстве и покушении.