«Получил 5 млн рублей, но убил не того»: Полиция раскрыла покушение на адвоката у школы в Петербурге

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В ходе расследования они выяснили, что на 41-летнего жителя ближнего зарубежья напали по ошибке. Его перепутали с владельцем авто — адвокатом Виктором Патрушевым, у которого уже на протяжении долгого времени был конфликт с одним коммерсантом.