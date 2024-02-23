В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве водителя адвоката Патрушева

В ведомстве отметили, что убийство 41-летнего водителя из Узбекистана, который подвозил в школу детей юриста, было совершено по ошибке.
«Установлено, что владелец автомобиля Toyota Camry — 58-летний адвокат. По роду деятельности у него возник конфликт с 51-летним коммерсантом. Последний обратился к своему старому знакомому ранее судимому за бандитизм и предложил ему за 5 млн рублей устранить оппонента. Однако в процессе исполнения “заказа” исполнитель перепутал адвоката с его личным водителем», — сказано в публикации.
Сотрудники МВД задержали предполагаемых «заказчика» и исполнителя преступления, после чего передали их в следственные органы. В настоящее время выяснение обстоятельств произошедшего продолжается.
По данным телеканала 78, причиной конфликта, положившего начало преступлению, стал спор по поводу недвижимого имущества. Адвокат и его супруга Луиза в суде проиграли дело о собственности на дом стоимостью около 20 млн рублей. Новым собственником имущества стал Рагаускас Гинтерас Альфонсо, который в скором времени станет подозреваемым в заказе на убийство. Патрушев использовал свои навыки в области юриспруденции, чтобы помешать новому собственнику в полной мере вступить во владение домом. Тогда Альфонсо связался с киллером и заказал убийство адвоката.
Ранее, 22 февраля, стало известно, что раненый водитель скончался в Елизаветинской больнице, не приходя в сознание. До этого в реанимации ему провели несколько экстренных операций, но спасти его не удалось. Возбужденное ранее уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) теперь было переквалифицировано на убийство по найму (п. 3 ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Перед этим, 20 февраля, водитель, гражданин Узбекистана, привез детей петербургского адвоката к гимназии на Toyota Camry. Водитель вышел из машины, чтобы проводить их в учебное заведение. Когда мужчина возвращался к авто, неизвестный выстрелил ему в затылок. По одной из версий, целью стрелявшего был не водитель, а его работодатель.
На кадрах преступления, опубликованных Следственным комитетом, видно, что водитель собирался посадить ребенка на пассажирское сиденье машины, однако в этот момент появился неизвестный в черной куртке с пакетом и выстрелил ему в затылок, а после скрылся.