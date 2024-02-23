В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве водителя адвоката Патрушева

По данным телеканала 78, причиной конфликта, положившего начало преступлению, стал спор по поводу недвижимого имущества. Адвокат и его супруга Луиза в суде проиграли дело о собственности на дом стоимостью около 20 млн рублей. Новым собственником имущества стал Рагаускас Гинтерас Альфонсо, который в скором времени станет подозреваемым в заказе на убийство. Патрушев использовал свои навыки в области юриспруденции, чтобы помешать новому собственнику в полной мере вступить во владение домом. Тогда Альфонсо связался с киллером и заказал убийство адвоката.