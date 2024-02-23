СМИ: ВСУ потеряли первую бронемашину на базе Abrams, тайно переданную США

Как предположил автор, M1150 принадлежала 47-й механизированной бригаде ВСУ, на вооружении которой стоит наиболее современная западная техника, переданная Украине. При этом он напомнил, что именно данная бригада во время неудачного наступления в Запорожье летом 2023 года потеряла три инженерные бронемашины Leopard 2R, которые в количестве шести единиц были переданы Киеву Финляндией.