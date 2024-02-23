СМИ: ВСУ потеряли первую бронемашину на базе Abrams, тайно переданную США

«У Украины есть всего несколько Assault Breacher американского производства. Она только что потеряла одну под Авдеевкой», — сообщил автор, назвав потерю «особенно болезненной» для ВСУ.
Экс сослался на видео, снятое российским беспилотником и размещенное в Сети, на котором видно, как экипаж бросает свою «редкую» M1150, после чего бронемашину поражает боеприпас, «предположительно, сильно повреждая, если не уничтожая ее».
Как предположил автор, M1150 принадлежала 47-й механизированной бригаде ВСУ, на вооружении которой стоит наиболее современная западная техника, переданная Украине. При этом он напомнил, что именно данная бригада во время неудачного наступления в Запорожье летом 2023 года потеряла три инженерные бронемашины Leopard 2R, которые в количестве шести единиц были переданы Киеву Финляндией.
По утверждению Экса, Assault Breacher — одна из наиболее защищенных и универсальных машин для прорыва обороны в мире. «Это первая подтвержденная потеря украинского Assault Breacher», — констатировал он.
В ноябре прошлого года Экс писал, что США «незаметно» передали ВСУ несколько M1150. Он заявлял, что полученные Киевом машины «засветились» на фотографиях на сайте Владимира Зеленского, при этом Assault Breacher отсутствовали в официальных списках военной помощи США. Бронемашина создана на основе танка Abrams, она весит 55 тонн.