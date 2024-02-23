РКН сообщил об утечке 500 млн записей о россиянах в 2024 году из-за крупного инцидента

«Всего утекло 510 миллионов, из них 500 [миллионов] — это одна утечка. Мы ее сейчас расследуем», — сказал он.
По словам Вагнера, если сравнивать 2022 и 2023 годы, количество случаев компрометации данных увеличилось, при этом объем самих утечек уменьшился. «А в этом году одним этим случаем покрыли практически весь предыдущий год», — отметил он.
За весь 2023 год Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек персональных данных, при этом в сеть попали только порядка 300 млн записей о россиянах. В 2022 году, после начала специальной военной операции, в сеть утекли 600 млн записей о гражданах РФ, тогда ведомство зафиксировало более 140 утечек.