СМИ сообщили о гибели в ДНР четверых колумбийских наемников

Отмечается, что одним из погибших оказался 28-летний Вильмер Мартинес Васкес, который примкнул к «Интернациональному легиону» ВСУ в апреле 2023 года. По словам дяди военнослужащего, он начинал карьеру в Колумбии, а затем продолжил в Дубае. Однако затем с ним связалось начальство и предложило в три раза большую сумму заработной платы, если Васкес согласится вступить в ряды украинской армии. Солдат согласился.