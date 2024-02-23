СМИ сообщили о гибели в ДНР четверых колумбийских наемников

Отмечается, что одним из погибших оказался 28-летний Вильмер Мартинес Васкес, который примкнул к «Интернациональному легиону» ВСУ в апреле 2023 года. По словам дяди военнослужащего, он начинал карьеру в Колумбии, а затем продолжил в Дубае. Однако затем с ним связалось начальство и предложило в три раза большую сумму заработной платы, если Васкес согласится вступить в ряды украинской армии. Солдат согласился.
«Из украинского батальона, к которому он принадлежал, нам даже не позвонили, чтобы официально сообщить, что он погиб», — рассказал брат погибшего.
О смерти члена семьи стало известно только благодаря другу военного, который связался с родственниками.
«Там погибли четверо колумбийских солдат», — говорится в публикации.
Сообщается, что Васкес в момент удара «отдыхал с тремя колумбийскими товарищами».
Ранее, 15 февраля, сообщалось, что зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине погиб наемник из Чехии, воевавший на стороне ВСУ. Он скончался в боях возле Авдеевки в минувшие выходные. По информации СМИ, в базе МИД Чехии числятся четверо граждан республики, погибших на Украине в период с 24 февраля 2022 года.
Накануне, 14 февраля, колумбийским боевик с позывным Чечо рассказал агентству Associated Press, что колумбийским наемникам пришлось бежать с поля боя на Украине в попытках спастись от российских дронов. По его словам, их группа попала под массированную атаку беспилотников со стороны Вооруженных сил (ВС) России, от которых «некуда было прятаться».
Перед этим, 4 февраля, наемник ВСУ из Бразилии Фабио Жуниор ди Оливейра рассказал «Известиям», что ему не выплатили обещанных денежных средств за участие в боевых действиях. Мужчине пообещали $3 тыс., когда он был в Славянске, однако этой суммы он так и не получил.
До этого, 22 января, сообщалось, что с начала специальной военной операции для участия в боевых действиях на Украину прибыло более 300 французских наемников. Отмечалось, что по состоянию на январь текущего года в зоне СВО находились 50 боевиков из Франции.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.