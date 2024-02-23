МО РФ сообщило об уничтожении техники ВСУ возле Часова Яра в ДНР

«Подразделения беспилотных летательных аппаратов отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии из состава группировки войск “Юг” ежедневно уничтожают объекты и личный состав ВСУ ударными беспилотниками в районе Часова Яра. Осуществив запуск FPV-дрона, оператор вывел его на цель — автомобиль с личным составом ВСУ. Оператор завел на него беспилотник, а его помощник в это время корректировал полет дрона для точного наведения на цель. Сбарражировав, расчет FPV-дрона точно поразил колесную технику, не оставив националистам ни единого шанса на выживание», — говорится в распространенном сообщении. Уточняется, что в ходе боевой работы российских десантников противник потерял значительную часть личного состава.