Авария с участием грузовика и легковушки произошла в Хабаровске

В Хабаровске по Проспекту 60-летия Октября произошла авария с участием грузового и легкового автомобилей. Информацию о дорожно-транспортном происшествии обнаружили сотрудники полиции в ходе мониторинга сети Интернет. Оба транспортных средства съехали с дороги и получили значительные повреждения, однако подробности инцидента пока неизвестны.