Авария с участием грузовика и легковушки произошла в Хабаровске

В Хабаровске по Проспекту 60-летия Октября произошла авария с участием грузового и легкового автомобилей. Информацию о дорожно-транспортном происшествии обнаружили сотрудники полиции в ходе мониторинга сети Интернет. Оба транспортных средства съехали с дороги и получили значительные повреждения, однако подробности инцидента пока неизвестны.
— Участники аварии не обратились за помощью в дежурную часть ГИБДД. Вопросы о причинах произошедшего и состоянии участников ДТП остаются открытыми, — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю.
Сотрудники ведомства призывают водителей соблюдать правила дорожного движения в целях безопасности и снижения аварийности.