МО РФ сообщило о поражении опорников ВСУ на краснолиманском направлении

«Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил РФ поразила живую силу и опорные пункты противника на краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях. По докладу передового авиационного наводчика все цели были успешно поражены, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место временной дислокации», — говорится в распространенном сообщении.