В Новосибирске загорелось здание склада с продуктами и металлическими изделиями

«Здание кирпичное, одноэтажное, с мансардным этажом. Склад поделен на три отсека, где хранятся паллеты, продукты питания и металлические изделия. Внутри происходит интенсивное горение», — рассказали в пресс-службе.
Площадь пожара уточняется. Информация о пострадавших не поступала. Для координации сил и действий на месте создан штаб пожаротушения.
К ликвидации огня привлечены 67 человек и 20 единиц техники, из них от МЧС — 51 человек и 14 единиц техники. Также на место возгорания направлен пожарный поезд.
В новость внесены изменения (05:54 мск) — добавлена информация о площади пожара.