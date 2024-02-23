В Иркутске машина перевернулась у входа во Дворец детского творчества

Около пяти часов вечера 22 февраля в Иркутске на пересечении улицы Желябова и переулка Кооперативного в центре Иркутска автомобиль «Хонда Фит Шатл» столкнулся с «Мицубиси Аутлендр», после чего снес дорожное ограждение, дорожный знак и перевернулся, долетев до входа в здание Дворца детского творчества (бывший Дворец пионеров). \
Пострадал водитель «Мицубиси», он в больнице, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. По словам очевидцев, водитель перевернувшейся машины попытался скрыться. Полиция разбирается в произошедшем.