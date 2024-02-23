Мошенники обманули хабаровчанина при покупке фортепьяно

В полицию за помощью обратился житель Кировского района. Со слов потерпевшего, он в сети Интернет на популярном торговом сайте нашел объявление о продаже фортепьяно. Горожанин решил приобрести инструмент и созвонился с продавцом. После непродолжительного разговора мужчина перевел 25 тысяч рублей на счет якобы владельца музыкального инструмента. Однако спустя некоторое время хабаровчанин позвонил продавцу, но на звонок никто не ответил, а позже вовсе заблокировали телефон, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.