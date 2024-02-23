Массовое ДТП с перевертышем произошло во Владивостоке

Владелец Daihatsu Hije поворачивал налево в районе Адмирала Горшкова, 71, во Владивостоке. Он столкнулся с Mazda Axela, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Во время столкновения микроавтобус перевернулся и задел рядом стоящий Toyota Corolla Fielder. В результате самые серьезные повреждения получила машина виновника аварии. Мелкие детали корпуса разлетелись по дороге, повредились стекла.
У Mazda Axela раскурочен капот, однако при должном желании его можно будет спокойно восстановить. О пострадавших не сообщается. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее «КП» писала о ДТП, которое произошло на объездной трассе во Владивостоке: девушка несколько раз въехала в леерное ограждение.