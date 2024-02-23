В Воронеже 89-летней пассажирке троллейбуса зажало голову дверьми

О происшествии сообщили очевидцы в одном из местных пабликов.
По словам пассажиров, накануне на остановке «Питомник» сложилась крайне неприятная ситуация. Неисправная дверь несколько раз зажимала людей, включая пожилую женщину. Причем удар дверного механизма пришелся прямо на голову пенсионерке.
Также очевидцы утверждают, что вины водителя в происходящем не было, он всеми силами пытался самостоятельно ее чинить.
В мэрии города, отреагировав на публикацию, прокомментировали, что на данный момент водителя троллейбуса № 7 отстранили от работы, проводится служебная проверка. В случае подтверждения указанных в посте фактов он будет привлечен к дисциплинарной ответственности.