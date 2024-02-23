Территорию ежедневно объезжают спасатели. Для жителей садоводств подготовлен пункт временного размещения на станции Батарейная. Мониторинг также ведётся с помощью беспилотников. Силы пожарно-спасательных гарнизонов приведены в состояние повышенной готовности. Сброс воды через Иркутскую ГЭС с 22 февраля снизили до 1,5 тысячи кубометров в секунду.
Под Иркутском и в Усть-Куде подтопило 19 участков и два дома
19 участков и два дачных дома подтопила река Ангара в деревне Усть-Куда, СНТ «Ангара-3» и ДНТ «Кедровое». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.