Под Иркутском и в Усть-Куде подтопило 19 участков и два дома

Территорию ежедневно объезжают спасатели. Для жителей садоводств подготовлен пункт временного размещения на станции Батарейная. Мониторинг также ведётся с помощью беспилотников. Силы пожарно-спасательных гарнизонов приведены в состояние повышенной готовности. Сброс воды через Иркутскую ГЭС с 22 февраля снизили до 1,5 тысячи кубометров в секунду.