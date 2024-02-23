В омской забитой маршрутке распылили газовый баллончик

В четверг, 22 февраля, около 9:30 на проезжей части произошёл конфликт между водителями автобуса и маршрутки № 385. В процессе водитель автобуса подошёл к маршрутке, открыл дверь со стороны водителя и брызнул ему в лицо из газового баллончика.