В омской забитой маршрутке распылили газовый баллончик

В четверг, 22 февраля, около 9:30 на проезжей части произошёл конфликт между водителями автобуса и маршрутки № 385. В процессе водитель автобуса подошёл к маршрутке, открыл дверь со стороны водителя и брызнул ему в лицо из газового баллончика.
Маршрутка была переполнена, в ней находилась и беременная женщина. Пассажирам пришлось дышать спреем, а водитель маршрутки потерял сознание. Про инцидент рассказал муж беременной омички в паблике «Голос Омска» соцсети «ВКонтаке».
В полиции подтвердили факт случившегося. Стражи порядка выясняют все обстоятельства.