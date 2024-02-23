В Иркутском районе началась утилизация больных узелковым дерматитом коров

Режим ЧС введен с 22 февраля в деревне Московщина Уриковского МО Иркутского района из-за выявления очага узелкового дерматита у КРС. В хозяйстве около 600 животных. Начались работы по утилизации больных узелковым дерматитом животных, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) Иркутского района.
Места определены в деревнях Усть-Куда, Лыловщина, Горяшина, где ранее была выявлена опасная для КРС и МРС инфекция. В данных населенных пунктах действует режим ЧС. На местах работают представители местной и районной администраций, специалисты ветслужб.
Продолжается вакцинация. Привито более 6 тысяч животных. Вакцинация ведется в тридцатикилометровой зоне от очагов заражения, на выезде из населенных пунктов работают посты с полицией для предупреждения вывоза зараженной продукции с территорий, выставлены дезбарьеры.
Жителей Иркутска предупреждают о выявлении в регионе очагов опасного заболевания у крупного рогатого скота — узелкового дерматита. Город входит в угрожаемую зону, так как находится в 30 км от границ неблагополучного населенного пункта.