В Иркутском районе началась утилизация больных узелковым дерматитом коров

Режим ЧС введен с 22 февраля в деревне Московщина Уриковского МО Иркутского района из-за выявления очага узелкового дерматита у КРС. В хозяйстве около 600 животных. Начались работы по утилизации больных узелковым дерматитом животных, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) Иркутского района.

Места определены в деревнях Усть-Куда, Лыловщина, Горяшина, где ранее была выявлена опасная для КРС и МРС инфекция. В данных населенных пунктах действует режим ЧС. На местах работают представители местной и районной администраций, специалисты ветслужб.

Продолжается вакцинация. Привито более 6 тысяч животных. Вакцинация ведется в тридцатикилометровой зоне от очагов заражения, на выезде из населенных пунктов работают посты с полицией для предупреждения вывоза зараженной продукции с территорий, выставлены дезбарьеры.

Напомним, 13 февраля стало известно о заболевании скота узелковым дерматитом в Усольском и Черемховском районах. 18 февраля, также сообщили о заболевании скота в Иркутском районе. Как сообщается на сайте Россельхознадзора по региону и республике, вирус мгновенно распространяется среди животных, а также вызывает серьезные последствия для организма. Всего одно больное животное за 10−14 дней способно заразить всё поголовье и стать причиной настоящей эпидемии.