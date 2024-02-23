В Миассе 23 февраля загорелась автостанция

Утром 23 февраля в Миассе загорелась автостанция. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.
Огонь охватил отдельно стоящий павильон на проспекте Октября, 67а, на остановке «Уральских Добровольцев».
«На месте работали несколько отделений пожарных, — прокомментировали в пресс-службе ведомства. — Прибывшие на место происшествия пожарные проложили магистральную линию для подачи воды, сформировали два звена ГДЗС».
Известно, что огонь удалось быстро локализовать. Из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек.
«По предварительным данным в одном из отделов остановочного комплекса произошло короткое замыкание электропроводки», — уточнили в Управлении.
По словам очевидцев, помимо автобусной остановки в здании размещался магазин, продающий питьевую воду.