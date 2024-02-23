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Во Владивостоке ребенок умер после выписки из больницы: причина

ВЛАДИВОСТОК, 23 февраля, ФедералПресс. Девочка умерла после лечения во Владивостокской клинической больнице № 1 на Первой Речке. При выписке у ребенка состояние было удовлетворительным.
Источник: Reuters

Как рассказала ее мать, они провели в больнице 17 дней из-за ротавируса. Когда пришло время выписываться, дочь осмотрели педиатр, ортопед и кардиолог и никаких отклонений не обнаружили. Однако потом девочке стало хуже.

«Она начала издавать очень нехарактерные звуки. Я перепугалась, вызвала врача, она сказала ехать в больницу ложиться. Приехала скорая, они отвезли нас на Первую Речку, где дочку сразу забрали из рук и побежали с ней в реанимацию. Сказали, что вовремя привезли, еще бы чуть-чуть, и ее бы не стало», — приводит слова матери телеграм-канал «Город В».

К вечеру следующего дня состояние девочки улучшилось, однако ночью она умерла. Предположительно, причиной стали последствия ротавируса, которые проявились за сутки до гибели.

Ранее сотрудники детских поликлиник Приморья поделились статистикой смертности среди маленьких пациентов. Как оказалось, в основном дети получают тяжелые травмы или умирают из-за халатности родителей. Так, в январе двухлетняя девочка скончалась в Уссурийске после удара током. Причиной стала неисправность кухонной плиты.

несчастный случай