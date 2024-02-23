Во Владивостоке ребенок умер после выписки из больницы: причина

Как рассказала ее мать, они провели в больнице 17 дней из-за ротавируса. Когда пришло время выписываться, дочь осмотрели педиатр, ортопед и кардиолог и никаких отклонений не обнаружили. Однако потом девочке стало хуже.
«Она начала издавать очень нехарактерные звуки. Я перепугалась, вызвала врача, она сказала ехать в больницу ложиться. Приехала скорая, они отвезли нас на Первую Речку, где дочку сразу забрали из рук и побежали с ней в реанимацию. Сказали, что вовремя привезли, еще бы чуть-чуть, и ее бы не стало», — приводит слова матери телеграм-канал «Город В».
Ранее сотрудники детских поликлиник Приморья поделились статистикой смертности среди маленьких пациентов. Как оказалось, в основном дети получают тяжелые травмы или умирают из-за халатности родителей. Так, в январе двухлетняя девочка скончалась в Уссурийске после удара током. Причиной стала неисправность кухонной плиты.