Во Владивостоке ребенок умер после выписки из больницы: причина

«Она начала издавать очень нехарактерные звуки. Я перепугалась, вызвала врача, она сказала ехать в больницу ложиться. Приехала скорая, они отвезли нас на Первую Речку, где дочку сразу забрали из рук и побежали с ней в реанимацию. Сказали, что вовремя привезли, еще бы чуть-чуть, и ее бы не стало», — приводит слова матери телеграм-канал «Город В».