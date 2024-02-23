От страха зарылся в одеяло: омские пожарные вынесли кота из горящего дома

«Когда мы зашли, стали искать пушистика. И нашли его на диване. От страха котик зарылся в одеяло. Быстро достали его и вынесли на улицу. Кот, конечно, был в шоке, но в любящих руках хозяев успокоился», — рассказал командир отделения первой пожарно-спасательной части Дмитрий Максименко.