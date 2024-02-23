От страха зарылся в одеяло: омские пожарные вынесли кота из горящего дома

В садовом товариществе «Связист-3» произошёл пожар. Сообщение о возгорании поступило 23 февраля в 07:47. Когда огнеборцы прибыли на место, жильцы сообщили, что внутри горящего дома остался их питомец.
«Когда мы зашли, стали искать пушистика. И нашли его на диване. От страха котик зарылся в одеяло. Быстро достали его и вынесли на улицу. Кот, конечно, был в шоке, но в любящих руках хозяев успокоился», — рассказал командир отделения первой пожарно-спасательной части Дмитрий Максименко.
Огонь распространился на площади 49 кв. м, его удалось потушить в 8:15. На месте происшествия работали 22 сотрудника МЧС и пять единиц спецтехники.