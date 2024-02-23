Эксперты предупредили об активизации мошенников в праздничные дни

Мошенники предлагают разобраться в ситуации, выясняют, в каких кредитных организациях обслуживается человек. После чего советуют обсудить ситуацию с лжесотрудником банка, который убеждает жертву в доступе к ее средствам неких злоумышленников и необходимости срочно защитить деньги. Он обманным путем выясняет персональные данные или коды для получения доступа в личный кабинет онлайн-банка жертвы. Чтобы заполучить большую сумму денег, мошенник уверяет, что нужно взять кредит и затем отправить заемные средства на «безопасный» счет или для якобы защиты денег отдать наличными курьеру.