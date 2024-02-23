Эксперты предупредили об активизации мошенников в праздничные дни

«Проверьте подлинность предложения и убедитесь, что оно действительно от официального и надежного источника. При покупке подарков обращайте внимание на качество товара, упаковку и документы. Покупайте товары только у проверенных продавцов и магазинов», — сказал он в беседе с RT.
«Мошенники предлагают выгодные сделки на подарочные сертификаты, которые на самом деле являются подделками. Когда вы пытаетесь использовать такой сертификат, вы обнаруживаете, что он недействителен», — объяснил он.
В пресс-службе «Сравни» рассказали, что в период праздников мошенники нередко пытаются воспользоваться ажиотажем и выманить деньги у тех, кто был недостаточно осмотрителен.
«Как правило, целью злоумышленников оказываются не виновники торжества, а те, кто собирается покупать и дарить подарки. То есть перед 23 Февраля будут появляться предложения с мужской парфюмерией, спортивными и автотоварами, а перед 8 Марта — с косметикой известных брендов, цветами и ювелирными украшениями. Основные схемы заработка на таких сайтах — продажа по завышенной цене товаров заведомо плохого качества либо кража реквизитов карты и затем денежных средств с нее», — отметили там.
Накануне, 22 февраля, в ВТБ рассказали «Известиям», что в России телефонные мошенники стали представляться сотрудниками налоговой службы. Как объяснили в банке, аферисты по телефону запугивают потенциальную жертву, заявляя, что с ее банковских счетов якобы совершались подозрительные операции за границу и речь может идти о серьезном преступлении.
Мошенники предлагают разобраться в ситуации, выясняют, в каких кредитных организациях обслуживается человек. После чего советуют обсудить ситуацию с лжесотрудником банка, который убеждает жертву в доступе к ее средствам неких злоумышленников и необходимости срочно защитить деньги. Он обманным путем выясняет персональные данные или коды для получения доступа в личный кабинет онлайн-банка жертвы. Чтобы заполучить большую сумму денег, мошенник уверяет, что нужно взять кредит и затем отправить заемные средства на «безопасный» счет или для якобы защиты денег отдать наличными курьеру.