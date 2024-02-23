4 детей остаются в больнице после отравления в бассейне в Самарской области

21 февраля 2024 года в одном из отелей Жигулевска произошло ЧП. В SPA-зоне в детский бассейн попало сильное химическое вещество. В итоге шестеро детей попали в больницу. По словам мамы, у которой пострадало четыре ребенка, дети, кашляя и задыхаясь, выпрыгивали из воды. Старшему сыну потребовалась кислородная маска, он с трудом дышал.
Предварительная причина — отравление хлором. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело по статье «ненадлежащее оказание услуг». Контроль за расследованием осуществляет прокуратура.
Министерство здравоохранения Самарской области заявило, что после смотра врачей четверо детей были госпитализированы в медицинское учреждение, их состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет, помощь в достаточном объеме оказывается. Двоим юным пациентам оказана амбулаторная помощь, лечение они будут проходить дома. Все пациенты находятся под контролем специалистов минздрава.
Напоминаем, что это второй случай массового отравления детей. В 2021 году в Тольятти семеро детей в возрасте т 7 до 14 лет были госпитализированы после посещения бассейна в частном заведении. Причиной отравления тогда тоже стал хлор, его содержание в воде превышало норму в 3 раза.