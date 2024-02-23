4 детей остаются в больнице после отравления в бассейне в Самарской области

Напоминаем, что это второй случай массового отравления детей. В 2021 году в Тольятти семеро детей в возрасте т 7 до 14 лет были госпитализированы после посещения бассейна в частном заведении. Причиной отравления тогда тоже стал хлор, его содержание в воде превышало норму в 3 раза.