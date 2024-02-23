Огненное ДТП приостановило движение на КАД и выезд из Петербурга. Водитель погиб

Грузовик протаранил отбойник и загорелся, проехав 100 метров по «Сортавале» в сторону Приозерска. Движение затруднено.
Авария произошла около 06:30, сообщает 23 февраля ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По предварительной информации, грузовик врезался в отбойник и в опоры освещения, после чего произошло возгорание. Водитель получится несовместимые с жизнью травмы.
К девяти утра движение окончательно восстановить не удалось. Проехать можно лишь по одной полосе в каждую сторону. Пробка сохраняется и на КАД — на съезде с внешнего кольца на трассу «Сортавала».