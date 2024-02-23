СГБ вернула на родину и завела дело на узбекистанца, воевавшего в рядах террористической организации в Сирии

Пресс-служба СГБ поделилась историей 24-летнего уроженца Джизакской области. Молодой человек познакомился через интернет с членом террористической организации «Катибат аль Таухид валь Джихад» в Сирии и изъявил желание вступить в ряды боевиков.
В июне прошлого года, ровно в день вылета, он купил билет на самолет до Стамбула. Отмечается, что это было сделано по заданию виртуального знакомого, чтобы избежать внимания правоохранителей.
Затем из Турции он перебрался в Сирию, где прошел идеологическую и военную подготовку среди боевиков. Однако в результате боевых действий он был серьезно ранен. После выздоровления ему поручили экономические дела террористической организации.
В декабре 2023 года его схватили при тайном переходе из Сирии в соседнюю страну, куда он направлялся для лечения. Молодого человека доставили в Узбекистан.
В настоящее время Служба государственной безопасности предъявила ему обвинения по двум статьям Уголовного кодекса:
прохождение обучения, выезд или передвижение в целях осуществления террористической деятельности — статья 155−2;
участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях — статья 244−2..
В отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу.