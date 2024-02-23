Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

СГБ вернула на родину и завела дело на узбекистанца, воевавшего в рядах террористической организации в Сирии

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Служба государственной безопасности поймала и завела дело на молодого узбекистанца, полгода воевавшего в рядах террористической организации в Сирии, передает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Пресс-служба СГБ поделилась историей 24-летнего уроженца Джизакской области. Молодой человек познакомился через интернет с членом террористической организации «Катибат аль Таухид валь Джихад» в Сирии и изъявил желание вступить в ряды боевиков.

В июне прошлого года, ровно в день вылета, он купил билет на самолет до Стамбула. Отмечается, что это было сделано по заданию виртуального знакомого, чтобы избежать внимания правоохранителей.

Затем из Турции он перебрался в Сирию, где прошел идеологическую и военную подготовку среди боевиков. Однако в результате боевых действий он был серьезно ранен. После выздоровления ему поручили экономические дела террористической организации.

В декабре 2023 года его схватили при тайном переходе из Сирии в соседнюю страну, куда он направлялся для лечения. Молодого человека доставили в Узбекистан.

В настоящее время Служба государственной безопасности предъявила ему обвинения по двум статьям Уголовного кодекса:

прохождение обучения, выезд или передвижение в целях осуществления террористической деятельности — статья 155−2;

участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях — статья 244−2..

В отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу.