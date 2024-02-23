Кухонный пожар унёс жизнь женщины на юге Петербурга

Силами трёх расчётов тушили пожар, вспыхнувший в шестиэтажке в Пушкинском районе Петербурга в ночь на 23 февраля. Он оказался смертельным.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на территории Ленсоветовский, 27, поступил на пульт дежурного около половины третьего часа ночи. Помощь требовалась в однокомнатной квартире, в которой загорелась кухня.
Огонь распространился по всей площади — на 10 квадратных метров.
«В 3:18 пожар ликвидирован. На месте пожара погибла женщина», — уточнили в ведомстве.