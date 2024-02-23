«Жена выступала в роли актрисы, муж был оператором». В Минске милиция задержала две семейные пары, организовавшие порностудии в квартирах

По информации ведомства, 27-летняя жительница Минска и ее 29-летний супруг на протяжении нескольких лет снимали, а также распространяли в интернете специфический контент. Сообщается, что женщина была актрисой, а ее супруг выступал в качестве оператора и администратора платного канала, который был создан на специализированном сайте. Сказано, что по месту жительства нашли и изъяли компьютерную технику, тематический реквизит, осветительное оборудование, носители информации.