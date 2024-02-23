«Жена выступала в роли актрисы, муж был оператором». В Минске милиция задержала две семейные пары, организовавшие порностудии в квартирах

В Минске милиция задержала две семейные пары, которые на дому организовали порностудии. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
По информации ведомства, 27-летняя жительница Минска и ее 29-летний супруг на протяжении нескольких лет снимали, а также распространяли в интернете специфический контент. Сообщается, что женщина была актрисой, а ее супруг выступал в качестве оператора и администратора платного канала, который был создан на специализированном сайте. Сказано, что по месту жительства нашли и изъяли компьютерную технику, тематический реквизит, осветительное оборудование, носители информации.
Кроме того, были также задержали 28-летние сожители, создавшие и администрировавшие два платных канала. На них на протяжении 1,5 лет фигуранты распространяли снятые ими порноматериалы.
В ведомстве сказали про уголовные дела, заведенные в отношении двух задержанных пар.