В сообщении отмечается, что наемник был убит в понедельник в районе Артемовска. Уточняется, что финну был 21 год.
Это третий финн, убитый в зоне СВО, пишет газета. Всего на стороне ВСУ находятся несколько десятков граждан Финляндии, точное число и срок их пребывания на Украине не уточняется.
О смерти первого финского наемника сообщалось в июне 2023 года, второго — в октябре.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.