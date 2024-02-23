Блогера задержали в Атырау по подозрению в вымогательстве

«С начала февраля подозреваемый неоднократно снимал на видео деятельность продуктового маркета предпринимателя, где устраивал скандалы. Позже он попросил 2 миллиона тенге, чтобы не публиковать видеозапись, и забрал товар на 47 тысяч тенге. Также установлено, что в феврале из кармана одежды в служебном помещении здания суда он похитил 20 тысяч тенге», — рассказали в МВД.