Водитель в розыске: виновник скрылся после наезда на ребенка в Хабаровске

Госавтоинспекция Хабаровского края сообщает о том, что сегодня в Хабаровске в 13:20 на улице Рокоссовского в районе дома № 37 произошло ДТП. Водитель автомобиля Toyota Prius синего цвета с госномером Р516ХО27 сбил несовершеннолетнего пешехода. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
— Пострадавшего доставили в медицинское учреждение для обследования. Водитель скрылся с места происшествия и находится в розыске, — рассказали в ведомстве.
Очевидцев просят обратиться в дежурную часть Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровску по улице Воронежской, 51 или позвонить по телефонам 59−59−06, 59−59−00.