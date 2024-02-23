Водитель в розыске: виновник скрылся после наезда на ребенка в Хабаровске

Госавтоинспекция Хабаровского края сообщает о том, что сегодня в Хабаровске в 13:20 на улице Рокоссовского в районе дома № 37 произошло ДТП. Водитель автомобиля Toyota Prius синего цвета с госномером Р516ХО27 сбил несовершеннолетнего пешехода. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.