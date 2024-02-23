Два украинских беспилотника уничтожены над Курской областью

«23 февраля 2024 года около 10:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе сил противовоздушной обороны в регионе.
Накануне, 22 февраля, сообщалось, что силы России уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины на территории Суражского района Брянской области. Глава региона Александр Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.