Житель Дятлово потерял более Br30 тыс. на мошеннической интернет-бирже

23 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек вложил на интернет-бирже более Br30 тыс., но не смог вывести якобы заработанные $30 тыс. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.



В Дятловский РОВД обратился 28-летний житель райцентра, который сообщил, что стал жертвой интернет-мошенничества. В конце января он нашел биржу и стал вносить на платформу немалые суммы. В итоге вложил Br30,5 тыс.



Путем торгов на площадке дятловчанин смог якобы заработать порядка $30 тыс. А когда пришло время выводить часть денег, сделать этого не смог.



О факте мошенничества потерпевший сообщил в правоохранительные органы. Дятловский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».