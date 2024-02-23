В Минске задержаны 13 курьеров службы доставки, причастных к телефонным аферам

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные оперативники за две недели задержали 13 курьеров службы доставки, которые были причастны к телефонным аферам «Алло, мама!». Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве внутренних дел.



Фигуранты получали заказы через приложение, принимали у пожилых минчан пакеты с крупными суммами и перевозили на другие адреса. Трое курьеров были задержаны с поличным, остальные успели передать посредникам злоумышленников в эквиваленте более $130 тыс. в разных валютах.



МВД настоятельно рекомендует курьерам служб доставки обращать внимание на внешний вид перевозимых вещей и эмоциональное состояние лиц, особенно пожилых, отдающих посылки. Чаще всего телефонные аферисты просят вместе с деньгами передать полотенца, простыни или предметы гигиены, а сами жертвы преступлений выглядят испуганными или заплаканными. При возникновении подозрения необходимо оставаться на месте и обратиться в милицию.



Также милицейское ведомство напоминает, что курьеры телефонных аферистов несут уголовную ответственность наравне с организаторами преступлений.