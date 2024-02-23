ВСУ в течение суток атаковали три района Белгородской области

«В Грайворонском городском округе в селе Глотово с БПЛА сброшено 4 взрывных устройства на два грузовых автомобиля. В результате взрывов пострадали водители… В селе Козинка противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе рядом с продуктовым магазином. Пострадавших нет. В магазине выбиты стекла, повреждена кровля, также посечен легковой автомобиль. Ещё один дрон-камикадзе посажен средствами радиоэлектронной борьбы и впоследствии уничтожен. Обошлось без последствий. В селе Головчино системой ПВО сбит БПЛА противника. На окраине поселка Горьковский с БПЛА сброшено 2 осколочных боеприпаса», — написал Гладков.