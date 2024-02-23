ВСУ в течение суток атаковали три района Белгородской области

По данным губернатора, 22 февраля украинская армия обстреляла три приграничных района 40 снарядами, включая 6 взрывных устройств с дронов. Помимо этого, была атака с помощью 4 дронов. Наибольшее количество снарядов было выпущено на Шебекинский округ (22 минометных снаряда). На Грайворонский округ были атаки только с помощью беспилотников (10 атак), в результате ранения получили двое водителей грузовиков.
«В Грайворонском городском округе в селе Глотово с БПЛА сброшено 4 взрывных устройства на два грузовых автомобиля. В результате взрывов пострадали водители… В селе Козинка противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе рядом с продуктовым магазином. Пострадавших нет. В магазине выбиты стекла, повреждена кровля, также посечен легковой автомобиль. Ещё один дрон-камикадзе посажен средствами радиоэлектронной борьбы и впоследствии уничтожен. Обошлось без последствий. В селе Головчино системой ПВО сбит БПЛА противника. На окраине поселка Горьковский с БПЛА сброшено 2 осколочных боеприпаса», — написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по селам Журавлевка и Нехотеевка выпущено в сумме 12 артиллерийских снарядов. В Шебекинском округе по селу Середа выпущено 19 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — 2, по хутору Марьино — один минометный снаряд.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.