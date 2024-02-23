В Минске задержали 13 курьеров службы доставки

Об этом сообщает МВД, уточняя, что они участвовали в аферах под условным названием «Алло, мама!», когда мошенники звонят своим жертвам, выдавая себя за их родственников, попавших в беду.



«Мужчины получали заказы через приложение, принимали у пожилых минчан пакеты с крупными суммами и перевозили на другие адреса. Троих фигурантов задержали с поличным, остальные успели передать посредникам эквивалент более $130 тыс. в разных валютах», — говорится в сообщении.



МВД настоятельно рекомендует курьерам служб доставки обращать внимание на внешний вид перевозимых вещей и эмоциональное состояние лиц, особенно пожилых, отдающих посылки: «Чаще всего телефонные аферисты просят вместе с деньгами передать полотенца, простыни или предметы гигиены, а сами жертвы преступлений выглядят испуганными или заплаканными».



При возникновении подозрения необходимо оставаться на месте и обратиться в милицию, подчеркивают в ведомстве, напоминая, что курьеры телефонных мошенников несут уголовную ответственность наравне с организаторами преступлений.