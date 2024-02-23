В игровой зоне самарского ТЦ получил травму ребенок

«Наш ребенок получил серьезную травму ноги. Сына увезли на “скорой” в больницу им. Середавина. Была проведена операция под общим наркозом», — сообщила мать пострадавшего мальчика, Татьяна, в социальных сетях.
По ее словам, администратор не предприняла никаких действий по ограждению опасного участка и не принесла извинений. Кроме того, молодая женщина рассказывает, что в полиции сообщили, что это уже не первый подобный инцидент.
Журналисту Волга Ньюс Татьяна также сообщила, что 23 февраля ее опросили правоохранители. Как удалось уточнить редакции в СУ СКР по Самарской области, сейчас организована проверка в рамках ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Также заведение проверит прокуратура.
Напомним, это уже не первое происшествие с детьми за последнюю неделю в развлекательных местах. Сейчас следователи также разбираются в ситуации с отравлением детей хлором в экоотеле «Маяк».