В игровой зоне самарского ТЦ получил травму ребенок

ЧП произошло 22 февраля около 18:00 в батутном центре «Облако» ТЦ Letout. Ребят привезли на развлечение в честь дня рождения одного из детей. Сначала все было нормально, родители готовили угощение, а дети играли. Но затем один из мальчиков прибежал и рассказал, что другой ребенок сильно ударился.