Вернулась из больницы и умерла: что известно о смерти грудничка после выписки

В Краевой клинической больнице № 1 во Владивостоке случилась трагедия: в реанимации умерла четырехмесячная малышка. Она с рождения была слабой, но мать девочки старалась вылечить ее всеми силами, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Она была слабой с самого рождения
В социальных сетях мать Риты (имена героев истории изменены — прим. редакции), Алена, рассказала, что девочка родилась недоношенной — на 33 недели беременности. С самого рождения она лежала под ИВЛ. Врачи ставили ей страшные диагнозы: двухстороннюю пневмонию, отечность мозга, но кроха не сдавалась и всеми силами боролась за жизнь.
Лечение дало свои плоды, ребенка забрали домой. Лишний раз семья боялась контактировать с внешним миром, чтобы не подцепить простуду, вирусы или микробы. Ходили они разве что в поликлинику, чтобы проходить обследования и следить за состоянием здоровья.
Так было и в тот роковой день: Алена записала Риту к ортопеду, стоматологу, кардиологу и на УЗИ. Затем семья вернулась домой. В первой половине дня девочка начала издавать странные звуки. Посовещавшись со своей матерью, Алена решила сразу же поехать в больницу. В промежуток между часом и двух дня довольно тяжело вызвать такси с детским креслом, Алене не везло: никто не хотел принимать заказ. Поэтому она позвонила в скорую, та прибыла за 15 минут.
По словам матери, малышку сразу же направили в реанимацию в Краевой клинической больнице № 1 и заверили обеспокоенную Алену, что дочь привезли вовремя, промедление грозило смертью. Под наблюдением специалистов грудничку, вроде бы, становилось лучше, но все оказалось не так. В районе двух часов ночи она скончалась.
Схема лечения
Так как Рита была недоношенной, она постоянно находилась под наблюдением медработников и практически каждый месяц лежала в больнице. Ее осматривали множество врачей, ничего особо подозрительного не находили, отмечает мать. Правда, в последний раз девочке выписали фолиевую кислоту, из-за которой она начала срыгивать, сильно терять в весе. Препарат убрали, работа желудочно-кишечного тракта восстановилась, ничего не предвещало беды.
Мать малышки подчеркнула: педиатр был уверен, что анализы у Риты хорошие. Поэтому состояние дочери шокировало: никто не мог сказать, что с ней. Алена рассказала, что уже по факту смерти ей сообщили о новом диагнозе: у Риты был ротавирус, который вызвал печеночную недостаточность. Алена добавила, что симптомов этой болезни никто не замечал.
Минздрав Приморья, следственный комитет и прокуратура пока не прокомментировали ситуацию корреспонденту «КП». Сказать, почему никто не смог определить довольно распространенный недуг, пока невозможно.
Похороны
В новых медиа Алена добавила, что сумма на похороны уже собрана, в том числе благодаря неравнодушным людям. Она также отметила, что муж работает подводником, поэтому он узнал о трагедии только утром 23 февраля. Связь до этого отсутствовала. Он напишет рапорт на отпуск и приедет во Владивосток прощаться с дочкой.
Ни одно похоронное бюро не хочет заниматься этим в праздники, пишут в соцсетях, поэтому церемонию проведут после 25 февраля. Редакция «Комсомольской правды — Владивосток» выражает искреннее сочувствие и соболезнует семье.
Ранее «КП» писала о смерти шестилетнего мальчика. Он скончался после тренировки по рукопашному бою.