Вернулась из больницы и умерла: что известно о смерти грудничка после выписки

Так было и в тот роковой день: Алена записала Риту к ортопеду, стоматологу, кардиологу и на УЗИ. Затем семья вернулась домой. В первой половине дня девочка начала издавать странные звуки. Посовещавшись со своей матерью, Алена решила сразу же поехать в больницу. В промежуток между часом и двух дня довольно тяжело вызвать такси с детским креслом, Алене не везло: никто не хотел принимать заказ. Поэтому она позвонила в скорую, та прибыла за 15 минут.