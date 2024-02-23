Главный бухгалтер школы в Актобе получил тюремный срок

Судом № 2 города Актобе оглашен приговор в отношении главного бухгалтера школы-гимназии № 55 города Актобе.
К процессу в режиме онлайн были подключены сотрудники управления, отделов образования, в том числе директоры, бухгалтеры, педагогический состав из 403 городских и районных школ Актюбинской области.
Главный бухгалтер городской школы Актобе осужден за хищение в особо крупном размере. На протяжении 8 лет незаконно перечислял их в качестве заработной платы на свой банковский счет, в результате государству причинен ущерб на сумму 413,8 млн тенге.
Только за один год он перечислил себе более 200 млн тенге, что составляло 30% годового фонда оплаты труда всей школы.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, а также лишен права занимать материально-ответственные должности сроком на 10 лет.
Приговор в законную силу не вступил.