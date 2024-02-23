Провалившуюся под лёд девочку спасли в Ростовской области

В полицию обратился житель хутора Гусев. Он сообщил, что в пруду тонет ребёнок. Заместитель командира по работе с личным составом сводного отряда полиции № 5 подполковник полиции Николай Жураковский немедленно выехал на место происшествия. Параллельно он направил к водоёму своих коллег — капитана внутренней службы Валерия Колдаева, прапорщика полиции Александра Дырдина, старшего лейтенанта полиции Закира Уруджева и сержанта полиции Юрия Шурганова, которые несли службу недалеко от пруда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.



— Прибыв на указанное место, стражи правопорядка увидели гражданина, пытавшегося достать девочку из воды при помощи лестницы. Соорудив трос из верёвок, которые прихватили с собой, они распределились по непрочному льду и бросили канат мужчине. Однако длины шнура не хватило. Тогда сотрудники полиции, проломив лёд у берега, вошли в воду и докинули трос до полыньи. Местный житель привязал канат к лестнице, после чего правоохранители вытянули его и пострадавшую на сушу. Полицейский медработник осмотрел несовершеннолетнюю и сообщил, что у неё наблюдаются признаки переохлаждения. Переодев её в тёплую одежду и укутав в одеяло стражи правопорядка доставили школьницу в Центральную районную больницу села Чертково, — говорится в сообщении.



В настоящее время жизни и здоровью 12 летней девочки и неравнодушного мужчины ничего не угрожает.

