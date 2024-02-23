Польша выдала Казахстану гражданина Украины по подозрению в создании транснациональной ОПГ

В отношении трех иностранцев полицией возбуждены уголовные дела за создание, руководство и участие в ОПГ. Подозреваемых задержали в частном доме на окраине города Ерейментау Акмолинской области, где они незаконно изготавливали и хранили аналоги психотропных веществ. Дом именно для этих целей приобрел организатор группировки.