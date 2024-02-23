Польша выдала Казахстану гражданина Украины по подозрению в создании транснациональной ОПГ

АЛМАТЫ, 23 фев — Sputnik. Гражданин Украины экстрадирован из Польши в Казахстан по подозрению в создании и руководстве транснациональной ОПГ, сообщили в Генеральной прокуратуре.
В сообщении отмечается, что выдаче содействовало посольство Казахстана в Польше.
«В 2022 году созданная им преступная группа занималась на территории Казахстана изготовлением и сбытом психотропных веществ в особо крупном размере. Объем изъятых незаконных веществ составил более 1 тонны, а их общая стоимость на черном рынке превысила бы 1,5 млрд тенге», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что прочие участники ОПГ были задержаны ранее, но руководитель скрылся и был объявлен в международный розыск. В августе 2023 года подозреваемого нашли на территории Польши.
«По запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан он экстрадирован и в настоящее время водворен в следственный изолятор города Астаны», — говорится в сообщении.
За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненного лишения свободы, с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что полиция ликвидировала канал производства и распространения синтетических наркотиков транснациональной организованной преступной группой.
В отношении трех иностранцев полицией возбуждены уголовные дела за создание, руководство и участие в ОПГ. Подозреваемых задержали в частном доме на окраине города Ерейментау Акмолинской области, где они незаконно изготавливали и хранили аналоги психотропных веществ. Дом именно для этих целей приобрел организатор группировки.